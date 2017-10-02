Еврокомиссия признала незаконным референдум в Каталонии

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что его ведомство считает референдум в Каталонии незаконным, так как это противоречит Конституции Испании.

"Согласно испанской Конституции, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Для Еврокомиссии, об этом президент Юнкер неоднократно повторял, — это является внутренним делом Испании. Поэтому надо решать данный вопрос в соответствии с конституционным строем Испании", — сказал он на ежедневном брифинге в Брюсселе.

В Еврокомиссии также напомнили, что Каталония окажется вне Евросоюза, если выйдет из состава Испании.

Правительство Испании и правительство Каталонии призвали перейти от конфронтации к диалогу, отметив, что насилие не решит ситуацию.

"Мы призываем всех участников, которых это касается, очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике. Мы доверяем лидерству премьер-министра Мариано Рахой, чтобы урегулировать этот тяжелый процесс с полным уважением к испанской Конституции и фундаментальным правам граждан", — заявил Схинас.

Он также сообщил, что сегодня во второй половине дня состоится телефонный разговор Юнкера и Рахоя.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Фактически он был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, которые привели к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании ранее признал его не соответствующим конституции.

После подсчета голосов в правительстве Каталонии сообщили, что за независимость от Испании проголосовало 2 млн 20 тысяч (90,09%) людей, принявших участие в референдуме. Всего в Каталонии проживает более 5 млн избирателей.