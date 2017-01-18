Европейские друзья Путина: как президент РФ с популистами мосты налаживает

Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральная служба защиты конституции Германии на прошлой неделе передали немецкому правительству отчет, где четко сказано: Москва пытается расколоть ЕС и поссорить Европу с США. Отдельный акцент сделан на разжигании конфликтов в европейских странах, как в случае с "девочкой Лизой" в январе 2016 года, которую якобы похитили и изнасиловали мигранты с Ближнего Востока.

Но чтобы проследить связь между популистами и Кремлем, не надо ждать отчетов спецслужб, обе стороны не сильно-то и скрывают свои отношения. Более того, для большинства популистов Владимир Путин — кумир. Например, для лидера итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. После провала декабрьского референдума по внесению изменений в Конституцию страны и отставки проевропейского премьера Маттео Ренци Сальвини на радостях написал в социальных сетях: "Да здравствует Трамп, да здравствует Путин, да здравствует Ле Пен и да здравствует Лига!".

Свои "Маттео Сальвини" уже есть почти в каждой европейской стране. Где-то они популярны, где-то не очень, но всех их связывает любовь к Владимиру Путину. Это подтверждается декабрьским материалом немецкой газеты Die Welt под названием "Путин и популисты". В нем журналисты детально описали связи между президентом РФ и западными праворадикалами, ну а мы дополнили его.

Италия

Помимо любителя селфи на Красной площади Маттео Сальвини и его "Лиги Севера", в Италии хватает и других друзей Путина.

Вот популистское "Движение пяти звезд" во главе с Беппе Грилло настаивает на снятии санкций против России и считает Кремль важным стратегическим партнером в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. А лидер ультраправой партии "Новая сила" Роберто Фиоре участвует в съезде неонацистов всех мастей под названием "Международный русский консервативный форум" и даже завидует русским, "ведь у них есть такой национальный лидер".

Но пока помимо откровенной симпатии и частых визитов в Москву итальянским популистам предъявить нечего. Слухи о финансировании с периодичностью всплывают в местной прессе, но это только слухи.

Великобритания

Мы уже говорили, что "Брексит" для популистов стал своеобразным символом безграничных возможностей. Одну из ключевых ролей в выходе Великобритании из ЕС сыграла Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), представители которой те еще поклонники Владимира Путина. То Диана Джеймс, бывший лидер "UKIP-а", ставит президента РФ в один ряд с Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер, называя всех троих своими политическими героями, то Пол Наттолл, нынешний глава партии, заявляет, что в политическом плане Путин делает все правильно.

Британских популистов также часто обвиняют в получении финансовой поддержки со стороны России, в первую очередь это касается депутатов-евроскептиков, сидящих в Страсбурге. Но прямых доказательств тому нет.

Австрия

Селфи из российской столицы — это популярная штука среди западных популистов. Они как назло напоминают, откуда для них дует попутный ветер. Вот и лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Ханс-Кристиан Штрахе вместе с кандидатом в президенты Австрии от этой же партии Норбертом Хофером отметились в Москве в декабре прошлого года. Через две недели после проигрыша на президентских выборах делегация "FPÖ" отправилась в Россию для подписания "соглашения о взаимодействии и сотрудничестве" с "Единой Россией" сроком на пять лет. Назвали они это "наведением мостов".

С Хофером и Штрахе в Москву съездил также и вице-бургомистр Вены Йохан Гуденус, которого называют основным связующим звеном между Россией и Австрией. Все как по методичке: он постоянно критикует НАТО и ЕС, часто выступает в России и даже был в числе международных наблюдателей на псевдореферендуме в Крыму.

"Австрийская партия свободы" отбрасывает упреки в финансировании со стороны России, прикрываясь взаимным сотрудничеством. Но в это уже никто не верит, и теперь за это даже будут наказывать. Как сообщает немецкий Der Spiegel, с начала 2017 года в ЕС запрещено финансирование третьими государствами. Партиям, нарушившим запрет, грозит штраф в размере 10% их годового бюджета, но в Европарламенте уже настаивают на ужесточении наказания.

Франция

Как любит Путина Марин Ле Пен, не любит Путина никто. И Крым она признает российским, и из ЕС выйти готова, и НАТО Франции не нужно. Да что там: по ее мнению, миром должно править трио Трамп, Путин и Ле Пен. Тогда везде будет порядок.

За свою любовь Ле Пен и партия "Национальный фронт" вполне открыто получают от Кремля деньги. Еще в 2014 году, после того как французские банки отказались кредитовать "Национальный фронт", Ле Пен договорилась с Первым Чешско-Российским Банком (ПЧРБ) о кредите в 9 млн евро. Позже общую сумму сделки оценивали в 40 млн евро. И это только то, что снаружи, настоящие объемы поддержки известны только двум сторонам — Путину и Ле Пен.

Германия

За внимание со стороны Кремля в ФРГ соревнуются сразу несколько партий, но основные любители Путина это "Альтернатива для Германии" и "Левые". Даже крайне противоположные взгляды не помешали им объединиться вокруг Путина.

Вице-председатель "Альтернативы" Александер Гауланд заглядывает в посольство РФ в Берлине, а члены этой партии ездят в Россию на конференции за деньги спонсора войны на Востоке Украины — Константина Малофеева. "Левые" же хотят выйти из НАТО, создав военный союз с Россией, посещают Донбасс в знак поддержки пророссийских боевиков и общаются на своих конференциях с командирами сепаратистов.

В вопросе российских денег немецкие популисты не отличаются от своих европейских коллег: все отрицают. А доказательств прямой финансовой помощи пока нет.

Своих политиков Путин имеет по всему Западу: в Сербии это премьер-министр Александр Вучич и лидер "Сербской радикальной партии" Воислав Шешель; в Венгрии — премьер-министр Виктор Орбан и ультраправая партия "Йоббик"; в Чехии — президент Милош Земан; в Республике Сербской — президент Милорад Додик; в Греции — премьер-министр Алексис Ципрас; в Молдавии — президент Игорь Додон. Да что там, даже Трампа записывают Путину в друзья. Все они поддерживают Путина и его политику по разным причинам. Кто-то получает или хочет получать от Кремля деньги, кто-то искренне видит в Путине сильного лидера и противопоставляет его западным либералам, а кто-то просто верит в мировое правительство из Вашингтона и боится его. Но факт в том, что все эти популисты на что-то да влияют, будь это решения на национальном или международном уровнях. Поэтому игнорировать их уже не получится, а значит — надо противостоять.