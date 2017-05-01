Евросоюзу нужна глубокая реформа, иначе его ждет "фрексит" — Макрон

Центрист Макрон, выступающий за единую Европу, начал последнюю неделю своей предвыборной кампании. Во втором туре голосования, которое пройдет в воскресенье, ему противостоит лидер крайне правых Марин Ле Пен. Она пообещала в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС, что по аналогии с британским "брекситом" уже получило прозвище "фрексит".

"Я — проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации", — сказал Макрон в интервью Би-би-си.

"Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они чрезвычайно разгневаны сегодня и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима, — подчеркнул он. — Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта".

Макрон добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

"И я не хочу этого, — сказал он. — Потому что на следующий день у нас будет "фрексит", или снова — "Национальный фронт".

Согласно соцопросам, Макрон опережает Ле Пен на 20%.