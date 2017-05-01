Евросоюзу нужна глубокая реформа, иначе его ждет "фрексит" — Макрон

01 мая 2017, 13:56
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Фаворит президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Би-би-си, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет "фрексит"

Евросоюзу нужна глубокая реформа, иначе его ждет Увеличить картинку

Центрист Макрон, выступающий за единую Европу, начал последнюю неделю своей предвыборной кампании. Во втором туре голосования, которое пройдет в воскресенье, ему противостоит лидер крайне правых Марин Ле Пен. Она пообещала в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС, что по аналогии с британским "брекситом" уже получило прозвище "фрексит".

"Я — проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации", — сказал Макрон в интервью Би-би-си.

"Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они чрезвычайно разгневаны сегодня и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима, — подчеркнул он. — Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта".

Макрон добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

"И я не хочу этого, — сказал он. — Потому что на следующий день у нас будет "фрексит", или снова — "Национальный фронт".

Согласно соцопросам, Макрон опережает Ле Пен на 20%.

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Теги: франция , евросоюз , эмманюэль макрон

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