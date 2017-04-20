Exxon просит США отменить санкции для проектов с "Роснефтью" — СМИ

Американская нефтяная компания ExxonMobil обратилась к правительству США с просьбой разрешить ей возобновить совместные проекты с "Роснефтью", приостановленные после введения в 2014 году Соединенными Штатами санкций против РФ в связи с ее действиями по дестабилизации Украины. Об этом в среду, 19 апреля, со ссылкой на источники сообщают агентство AP и газета The Wall Street Journal.

В 2015 и 2016 годах компания получала разрешения министерства финансов США на "ограниченные административные действия" с "Роснефтью".

На этот раз ExxonMobil просит позволить ей возобновить, в частности, совместное бурение в Черном море, рассказал собеседник AP.

Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сейчас возглавляет Госдепартамент США. Однако представитель американского внешнеполитического ведомства заверил, что в течение ближайших двух лет Тиллерсон не будет вовлечен в решение каких-либо вопросов, связанных с этой нефтяной компанией.