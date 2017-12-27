Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

27 декабря 2017, 16:37
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По заявлению соцсети, страницы главы Чечни были заблокированы из-за введения против него санкций Минфина США

Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова | Политика | Дело Увеличить картинку

Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.

"Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии Facebook.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу. В Кремле заявили, что такая политика соцсетей вызывает озабоченность и ухудшает их репутацию.

В свою очередь Минкомсвязи усмотрело в блокировке страниц главы Чечни "двойные стандарты".

Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм.

"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", — заявил глава Чечни. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.

На прошлой неделе США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова. Их обвиняют в нарушении прав человека. По мнению главы Чечни, США не могут ему простить то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

По материалам: ТАСС
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Теги: instagram , facebook , рамзан кадыров , чечня

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Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова | Политика | Дело
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