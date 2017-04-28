Facebook признал, что стал полем боя пропагандистов

28 апреля 2017, 08:27
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Аналитики по кибербезопасности заявляют, что целью таких кампаний может быть поддержка или дискредитация тех или иных идей или кандидатов

Facebook признал, что стал полем боя пропагандистов | Политика | Дело Увеличить картинку

Социальная сеть Facebook заявила, что стала "полем боя" для правительств разных стран, которые пытаются манипулировать общественным мнением в других странах. Компания анонсировала новые меры для противодействия "информационным операциям". Об этом говорится в отчете компании, передает Deutsche Welle.

В документе аналитики по кибербезопасности сообщают, что отдельные правительства и организации хорошо финансируют усилия для распространения пропагандистской информации и лжи для геополитических целей. Указывается на создание сотен искусственных профилей для "ложного раздувания" важности отдельных тем, сбор паролей пользователей обманом, кампании по координации "лайков" для вирусного продвижения постов, создание групп для скрытой пропаганды, а также распространение расистских материалов.

Авторы отчета также добавили, что целью подобных кампаний может быть как поддержка или дискредитация тех или иных идей или кандидатов, так и создание атмосферы недоверия в целом.

Facebook сообщил, что начнет борьбу с такими "информационными операциями" с удаления фейковых профилей и обнаружения политического или коммерческого спама.

В частности, перед выборами во Франции социальная сеть заблокировала около 30 тысяч аккаунтов по всей стране.

8 апреля компания Google сообщила, что запускает процедуру фактчекинга новостей во всем мире и теперь в поисковой выдаче и новостном сервисе Google News проверенные факты и материалы будут отмечаться специальной маркировкой.

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Теги: facebook , политика

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Facebook признал, что стал полем боя пропагандистов | Политика | Дело
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