Федеральный суд частично снял ограничения Трампа на въезд беженцев в США

24 декабря 2017, 16:59
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Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США для беженцев из 11 стран. Окружной судья Джеймс Робарт постановил возобновить часть программ для беженцев, например, воссоединение семьи

Федеральный суд частично снял ограничения Трампа на въезд беженцев в США | Политика | Дело Увеличить картинку

Окружной судья США Джеймс Робарт заблокировал часть ограничений против беженцев, которые внедрил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

В частности речь идет о беженцах из 11 стран — Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена.

24 октября 2017 года администрация Трампа на 90 дней остановила предоставление убежища для беженцев из этих 11 стран.

Судья Робарт постановил, что администрация может проводить дополнительные проверки, но не имеет права останавливать обработку или не допускать беженцев из этих стран. По данным Reuters, проанализировавшего данные Государственного департамента, с тех пор как ограничения Трампа вступили в силу, прием беженцев из указанных стран резко упал.

Также администрация Трампа остановила программу "воссоединения семьи", которая позволяет беженцам во время проверки безопасности присоединятся к своим семьям в Америке.

Робарт поручил правительству повторно запустить эту программу. Согласно данным Департамента внутренней безопасности данных, в 2015 году по этой программе в США впустили около 2000 беженцев.

По материалам: Reuters
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Теги: беженцы , дональд трамп

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Федеральный суд частично снял ограничения Трампа на въезд беженцев в США | Политика | Дело
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