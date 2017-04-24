Fitch понизило рейтинги Италии до "BBB" с "BBB+"

24 апреля 2017, 09:48
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"Очень высокий" уровень госдолга в Италии делает страну уязвимой для неожиданных экономических шоков, которые могут спровоцировать дефолт

Fitch понизило рейтинги Италии до Увеличить картинку

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Италии до "BBB" с "BBB+", отметив медленный экономический рост в стране, возросшие политические риски, а также устойчивое ухудшение бюджетных показателей.

"Очень высокий" уровень госдолга в Италии делает страну уязвимой для неожиданных экономических шоков, которые могут спровоцировать дефолт, говорится в сообщении Fitch.

Эксперты агентства отмечают, что при слабых экономических показателях ситуацию усугубляет неблагоприятный политический ландшафт: в конце прошлого года граждане страны не поддержали предложенное властями внесение изменений в конституцию, которые позволили бы упростить принятие законодательных инициатив в стране.

Согласно прогнозу Fitch, госдолг Италии увеличится до 132,7% ВВП в 2017 году, а к 2020 году снизится до 129,3% ВВП.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: fitch , италия , рейтинг

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