Флинн уходит в отставку с поста советника Трампа по нацбезопасности из-за связей с послом РФ

14 февраля 2017, 08:36
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Временно исполняющим обязанности Флинна назначен генерал в отставке Кит Келлогг

Флинн уходит в отставку с поста советника Трампа по нацбезопасности из-за связей с послом РФ | Политика | Дело Увеличить картинку

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку из-за споров по поводу его контактов с послом России Сергеем Кисляком.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

"Я неосторожно информировал избранного вице-президента и других по поводу моих телефонных разговоров с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — говорится в заявлении об отставке Флина, которое находится в распоряжении телеканала.

Телеканал CNN со ссылкой на два источника передал, что были обнародованы доклады министерства юстиции, в которых месяц назад администрации Трампа были даны предупреждения о том, что Флинн ввел в заблуждение ее представителей относительно своих переговоров с послом РФ в Вашингтоне, и мог был потенциально шантажируем русскими.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал Джозеф Келлог, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Теги: сша , дональд трамп , россия

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Флинн уходит в отставку с поста советника Трампа по нацбезопасности из-за связей с послом РФ | Политика | Дело
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