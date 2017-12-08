Заработать на YouTube: ТОП-5 высокооплачиваемых видеоблогеров 2017 года

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров на YouTube за 2017 год.

Первое место в списке занял британский геймер Даниэль Миддлтон (DanTDM), на канал которого подписано около 17 млн человек. По подсчетам Forbes, его заработок за год составил $16,5 млн.

Второе место занимает автор игрового канала VanossGaming Эван Фонг, у которого на канале 21 млн подписчиков. За год Фонг заработал порядка $15,5 млн.

Третье место занял спортивно-развлекательный канал Dude Perfect (24 млн подписчиков) с доходом в $14 млн.

В пятерку также вошли владелец канала Markiplier Марк Фишбах и комик Логан Пол. За каналом Фишбаха следят 56 млн подписчиков — его доход оценивается в $12,5 млн. У Пола около 4 млн подписчиков, его доход составляет примерно те же $12,5 млн.

Лидер предыдущих рейтингов (2015, 2016 годов) Феликс Чельберг, автор канала PewDiePie, в этом году занял шестую строчку. Сейчас за творчеством Чельберга на YouTube следят 58 млн подписчиков, его заработок оценивается в $12 млн.

Forbes указывает, что в сумме 10 блогеров заработали $127 млн.

Подсчеты сделаны на основе данных YouTube, Social Blade и Captiv8, а также интервью с агентами, менеджерами, продюсерами и юристами.