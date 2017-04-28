Франция расследует получение Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Прокуратура Франции начала расследование обвинений в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил источник, близкий к следствию. Как передает агентство АР, расследование ведется по подозрению в коррупции, злоупотреблении служебным положением, а также организации преступного сообщества.

В рамках расследования 20 апреля в Швейцарии был допрошен бывший глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер. Подробностей о беседе с ним не сообщается.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко назвал расследование, проводимое французской прокуратурой, "смешным", предположив, что Франция преследует собственные интересы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а страной-хозяйкой первенства 2022 года станет Катар. Скандал вокруг ФИФА разгорелся в мае 2015 года, когда в Швейцарии были задержаны несколько высокопоставленных функционеров федерации, которых в США обвиняли в коррупции. Тогда же швейцарская прокуратура заявила о начале расследования в связи с выбором России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира. Вскоре глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил о своей отставке, а позднее был дисквалифицирован на восемь лет.