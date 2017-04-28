Франция расследует получение Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022

28 апреля 2017, 09:10
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Французская прокуратура расследует обстоятельства получения Россией и Катаром права провести футбольные чемпионаты мира. Уже допрошен бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер

Франция расследует получение Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022 | Политика | Дело Увеличить картинку

Прокуратура Франции начала расследование обвинений в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил источник, близкий к следствию. Как передает агентство АР, расследование ведется по подозрению в коррупции, злоупотреблении служебным положением, а также организации преступного сообщества.

В рамках расследования 20 апреля в Швейцарии был допрошен бывший глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер. Подробностей о беседе с ним не сообщается.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко назвал расследование, проводимое французской прокуратурой, "смешным", предположив, что Франция преследует собственные интересы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а страной-хозяйкой первенства 2022 года станет Катар. Скандал вокруг ФИФА разгорелся в мае 2015 года, когда в Швейцарии были задержаны несколько высокопоставленных функционеров федерации, которых в США обвиняли в коррупции. Тогда же швейцарская прокуратура заявила о начале расследования в связи с выбором России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира. Вскоре глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил о своей отставке, а позднее был дисквалифицирован на восемь лет.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: чемпионат мира , франция , россия , катар

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Франция расследует получение Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022 | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.59
EUR EUR - - 28.96
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G сша россия дональд трамп франция евросоюз оружие турция катар ввс интерпол пентагон совет европы македония хакеры налоги чемпионат мира президентские выборы кндр ракеты великобритания реформы израиль
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.