Франсуа Фийон в Берлине: ЕС — быть, Россия — партнер, политику расширения — прекратить

Вчерашний день кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон провел в Берлине. Помимо личных встреч с канцлером Ангелой Меркель и министрами ее кабинета, Фийон рассказал в Фонде Конрада Аденауэра о своем видении будущего Франции и Европы.

Европейскому Союзу — быть, но сначала реформы

В отличие от своего основного конкурента на должность президента Франции — Мари Ле Пен, Фийон не противник Евросоюза. Даже наоборот, он надеется на сильный ЕС. Но для этого внутри Союза должны заработать новые правила.

Бывший премьер-министр Франции (2007-2012) считает, что Евросоюз в сегодняшнем виде должен быть защищен. Брексит и кризис беженцев уже ослабили Европу. Теперь защищать нужно не только границы или рынок — нужно защищать целостность ЕС. Помимо реформирования европейских институтов, Фийон предлагает создать европейский оборонный альянс. Европейцы должны самостоятельно нести ответственность за свою безопасность.

Франция и Германия — локомотив ЕС

Главная идея всего выступления Фийона — от Франции и Германии зависит будущее Европы, эти страны должны повести Европейский Союз вперед. Именно Франция и Германия, а не только лишь Германия. Фийон признает, что немцы и французы часто не могут найти общий язык по многим вопросам, особенно касательно беженцев. Но ради общего блага страны должны искать компромисс.

Никакого расширения для ЕС, пересмотр партнерства и сотрудничества

В то же время расширение приносит Европейскому Союзу проблемы, считает лидер президентской гонки во Франции. Ни Турцию, ни кого-то другого не должны принимать в ЕС. Помимо этого, Союз должен пересмотреть отношения со своими соседями, это касается и зон свободной торговли. Любые решения ЕС должен принимать в первую очередь основываясь на собственных интересах. Если что-то не соответствует им — надо отменять.

Границы и беженцы

Одним из основных интересов ЕС должен стать контроль над границами: "Шенген нужно реформировать. Пока мы не обеспечим должные проверки на внешних границах Союза, Франция будет защищать свои национальные границы".

Что касается беженцев, то и здесь Фийон принял жесткую позицию. Он не хочет пускать их сразу на территорию ЕС. Прошение о предоставлении убежища должно подаваться в консульствах на родине у беженцев. Только после получения этого статуса люди смогут приехать на территорию Европейского Союза.

Франсуа Фийон убежден, что страны, которые получают от ЕС финансовую помощь, должны помогать Союзу справляться с кризисами. В данной ситуации — принимать у себя беженцев.

Украина

Не забыл Франсуа Фийон и об Украине. Он считает, что ЕС поторопился с подписанием Соглашения об ассоциации. А те, кто обещал Украине членство в НАТО, "дали украинцам ложные надежды".

Плата за получение финансовой помощи, пересмотр отношений с соседями и анализ эффективности зон свободной торговли — все это касается также и Украины.

Россия

Но если в случае с Украиной ЕС вроде как "поторопился", то насчет России у Фийона противоположные взгляды: "Крепкие отношения с Россией — это моя цель". В первую очередь он видит в России помощника в борьбе против исламского терроризма.

Ну и не зря его называют другом Путина. Франсуа Фийон настаивает на снятии санкций, вскользь замечая, что сделать это нужно уже после выполнения минских договоренностей. Только вот о Крыме республиканец "забыл".

США

К США кандидат в президенты Франции относится насторожено и даже немного агрессивно. Администрации Трампа он не доверяет, но и о его предшественнике лестно не отзывается. "Европейские фирмы должны иметь в США столько же прав, как и американцы в Европе. Если наш бизнес будут там ограничивать, мы ответим тем же в ЕС", — предупредил Фийон.

В целом в своей речи Франсуа Фийон не сказал ничего нового, только еще раз расставил акценты. Идею европейского оборонного альянса продвигали уже и другие республиканцы, в том числе Николя Саркози. С беженцами тоже надо что-то решать, здесь все согласны. Ну и главная задача на сегодня — целостность ЕС.

Во время выступления бывший премьер-министр Франции держался строго и пытался произвести впечатление на немецких коллег. Но уже вчера было понятно, что немцы вряд ли так легко согласятся на все предложения француза. В особенности что касается России. И для этого есть причины: российские хакеры, пропаганда, боты, поддержка Москвой радикальных политиков для раскачки ситуации внутри Германии и ЕС. Это будет игра вдолгую.

А пока в ближайший год в ЕС будут определять курс на будущее, Украине наконец-то нужно стать привлекательной для Европы. Привлекательной хоть в чем-то: в экономическом, культурном или политическом планах. Пора, чтобы в будущем никто не позволял себе говорить: "поторопились мы с Украиной".