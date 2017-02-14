Гарвард заменит Флинна на посту советника по нацбезопасности

14 февраля 2017, 19:32
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Среди потенциальных кандидатов был также и генерал в отставке Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ

Гарвард заменит Флинна на посту советника по нацбезопасности | Политика | Дело Увеличить картинку

Вице-адмирал Роберт Гарвард, который был заместителем нынешнего министра обороны США Джеймса Меттиса, заменит Флинна на посту советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в администрации Трампа.

"Вице-адмирал Роберт Гарвард, который был заместителем командующего Центрального командования США, а ныне министра обороны, Меттиса, скорее всего, заменит Флинна", — цитирует агентство своих собеседников.

Агентство отмечает, что схватка вокруг замены Флинна "началась в понедельник вечером и продолжалась в течение первой половины дня вторника".

Среди потенциальных кандидатов был также и генерал в отставке Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, чья репутация была запятнана скандалом за разглашение закрытой информации его биографу.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку вечером 13 февраля.

Информация о его отставке появилась после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

По материалам: Европейская правда
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Теги: сша , дональд трамп , война с россией

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Гарвард заменит Флинна на посту советника по нацбезопасности | Политика | Дело
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