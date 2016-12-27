Генри Киссинджер разрабатывает план дружбы Трампа с Путиным: Крым остается за Россией

Бывший госсекретарь США (1973-1976) Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с Россией.

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Отмечается, что у Киссинджера есть ясное представление "о будущих отношениях" РФ и США. По данным Bild, он полагает, что "сближение с Россией — это правильный шаг, против которого выступает набирающий военную мощь Китай. Баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире".

Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В частности, он предлагает Трампу признать превосходство России в бывших советских республиках от Беларуси, Украины и Грузии до Казахстана. "Это означает: США признают пространство от Польши и Прибалтики до Ирана, Афганистана и Китая сферой влияния России". Также в соответствии с рекомендациями Киссинджера Дональд Трамп будет стремиться к отмене санкций против России.

"Основная идея — Россия гарантирует безопасность в Восточной Европе и постепенно снижает свою активность в этом регионе. Зато Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос. Оккупация украинского полуострова не будет официально признана, но это не должно больше быть проблемой между старыми сверхдержавами", — поясняет идею плана Киссинджера Bild.

Напомним, в начале оккупации Россией украинского Крыма в марте 2014 года Генри Киссинджер был уверен, что политика военного навязывания Кремля в Крыму может спровоцировать очередную Холодную войну.