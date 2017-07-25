Германия и Франция потребовали прекращения огня на Донбассе — заявление

25 июля 2017, 08:30
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске

Увеличить картинку Фото РИА Новости

Берлин и Париж требуют от всех сторон конфликта на востоке Украине обеспечить незамедлительное прекращение огня на Донбассе, говорится в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель — ИФ) требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске", — говорится в документе.

Германский и французский лидеры призвали также к реализации минских договоренностей в полном объеме, включая политическую, экономическую и гуманитарную составляющие, вопросы безопасности, а также потребовали осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца текущего года, отмечается в заявлении.

Макрон и Меркель также подчеркнули важность скорейшего восстановления экономических связей между сторонами конфликта.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: война с россией , россия , зона ато , ато , франция , германия

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