Германия и Франция потребовали прекращения огня на Донбассе — заявление

Берлин и Париж требуют от всех сторон конфликта на востоке Украине обеспечить незамедлительное прекращение огня на Донбассе, говорится в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель — ИФ) требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске", — говорится в документе.

Германский и французский лидеры призвали также к реализации минских договоренностей в полном объеме, включая политическую, экономическую и гуманитарную составляющие, вопросы безопасности, а также потребовали осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца текущего года, отмечается в заявлении.

Макрон и Меркель также подчеркнули важность скорейшего восстановления экономических связей между сторонами конфликта.