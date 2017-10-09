Глава Каталонии намерен провозгласить независимость региона

09 октября 2017, 08:51
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Каталонский парламент может объявить о независимости от Испании уже во вторник, 10 октября

Глава Каталонии намерен провозгласить независимость региона | Политика | Дело Увеличить картинку

Глава каталонской автономии Карлес Пучдемон намерен в ближайшее время провозгласить независимость Каталонии, если испанское правительство не примет предложения о посредничестве. "Мы открыли двери, мы сказали "да" всем представленным нам возможностям о посредничестве", — заявил Пучдемон в воскресенье, 8 октября, в интервью местному телевидению. "Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило", — добавил каталонский политик.

Каталонский парламент уже во вторник, 10 октября, может объявить о независимости от Испании. Ранее Конституционный суд в Мадриде запретил проводить заседание регионального парламента, на котором планировалось обсуждать результаты референдума. Пучдемон тем не менее планирует выступить с речью, при этом перенеся ее на вторник.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в вопросах стремления Каталонии к независимости на уступки не идет. В воскресенье он повторил свои высказывания, что отказывается "торговаться о единстве страны", а также что Мадрид не будет вести переговоры "под угрозами".

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: каталония , испания

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Глава Каталонии намерен провозгласить независимость региона | Политика | Дело
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