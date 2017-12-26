Глава МИД ФРГ предложил альтернативу членству Украины и Турции в Евросоюзе

26 декабря 2017, 08:35
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Зигмар Габриэль в интервью Funke Mediengruppe отметил, что Брюссель должен подумать о "более близком сотрудничестве" с Киевом и Анкарой

Глава МИД ФРГ предложил альтернативу членству Украины и Турции в Евросоюзе | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает DW.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", — подчеркнул министр.

В то же время Габриэль полагает, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами Евросоюза. "Мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества с ними", — заявил глава МИД ФРГ. Он, в частности, отметил, что можно подумать о более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза, однако, по его мнению, это невозможно, пока ситуация в Турции не изменится.

Напомним, представители Германии и США достигли консенсуса относительно размещения миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: евросоюз , турция , германия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Глава МИД ФРГ предложил альтернативу членству Украины и Турции в Евросоюзе | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину 1 Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму
Все новости
Комментируемые
1 В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину 1 2 В Израиле может появиться собственная криптовалюта 3 Ультраправые в правительстве Австрии: что это значит для Украины и Европы 4 "Большая двадцатка" обсудит регулирование биткойна 5 США ввели санкции против двух российских военных предприятий
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.