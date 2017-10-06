Глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку по состоянию здоровья

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт по своей воле сложил полномочия, сославшись на проблемы со здоровьем. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

В заявлении, фото которого Арьев опубликовал в Facebook, говорится, что Аграмунт решил уйти "из-за сложности в управлении и кризиса, в котором оказалась ПАСЕ после принятия некоторых решений, совместимость которых с верховенством права вызывает сомнения".

Заявление Аграмунта об отставке

Приняв во мнимание совет доктора, Аграмунт решил подать в отставку с поста главы ПАСЕ. Он остается, пояснил Аграмунт, обычным членом Ассамблеи для "представления воли испанского электората".

Напомним, Педро Аграмунта обвиняют в полете в Сирию на российском правительственном самолете. Ранее его отстранили от руководства на заседании ПАСЕ. Начался и успешно завершился сбор подписей за его отставку. Но Аграмунт решил уйти еще до официального выноса этого вопроса в сессионный зал.