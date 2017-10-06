Глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку по состоянию здоровья

06 октября 2017, 15:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Скандального политика обвиняют в полете в Сирию на российском правительственном самолете. Он решил подать в отставку с поста главы ПАСЕ, не ожидаясь официального "увольнения"

Глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку по состоянию здоровья | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт по своей воле сложил полномочия, сославшись на проблемы со здоровьем. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

В заявлении, фото которого Арьев опубликовал в Facebook, говорится, что Аграмунт решил уйти "из-за сложности в управлении и кризиса, в котором оказалась ПАСЕ после принятия некоторых решений, совместимость которых с верховенством права вызывает сомнения".

Заявление Аграмунта об отставке

Приняв во мнимание совет доктора, Аграмунт решил подать в отставку с поста главы ПАСЕ. Он остается, пояснил Аграмунт, обычным членом Ассамблеи для "представления воли испанского электората".

Напомним, Педро Аграмунта обвиняют в полете в Сирию на российском правительственном самолете. Ранее его отстранили от руководства на заседании ПАСЕ. Начался и успешно завершился сбор подписей за его отставку. Но Аграмунт решил уйти еще до официального выноса этого вопроса в сессионный зал.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: пасе , европа , сирия , россия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку по состоянию здоровья | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.