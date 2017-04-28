Главе ПАСЕ выразили недоверие

Парламентская Ассамблея Совета Европы после скандала из-за визита в Сирию лишила президента Педро Аграмунта права представлять Ассамблею. Об этом в Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявления об отставке, не появился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ", — написал Арьев.

Он пояснил, что теперь от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта, фактически, осталось одно название.

"ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента с должности вообще. За 50 лет не было нужды. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дело с РФ вообще. Токсично", — добавил глава украинской делегации.

Напомним, в марте Аграмунт летал в Сирию вместе с российской делегацией и встречался с Башаром Асадом. В украинской делегации отмечали, что Аграмунт поехал не как испанский депутат, а как президент Парламентской Ассамблеи и собой легитимизировал действия Асада, который буквально через несколько дней после его отлета провел химическую атаку.

24 апреля, открывая работу Ассамблеи, Аргамунт назвал ошибкой свой визит в Сирию.