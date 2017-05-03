Главком НАТО призвал увеличить количество сил в Европе для сдерживания России

03 мая 2017, 08:00
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Генерал Кертис Скапаротти, отвечающий за военные операции США в Европе, заявил, что законодателям стоит также подумать о том, чтобы отправить в Европу больше "помощников" из числа инженеров и бойцов авиационных бригад

Увеличить картинку Генерал Кертис Скапарротти

Европе необходимо расширить бронетанковые силы для сдерживания "все более агрессивной России". Об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям во вторник, 2 мая, генерал Кертис Скапарротти, который отвечает за военные операции США в Европе, сообщает The Hill.

"Для того, чтобы наши позиции были надежными и правильными, нам нужно больше противотанковой техники, чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию", — сказал Скапарротти.

По его словам, Россия представлена не легкими силами, а тяжелой техникой. Поэтому, считает Скапарротти, силы США в Европе, которые на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду, со временем должны увеличиться. Кроме того, заявил он, законодателям стоит подумать о том, чтобы отправить в Европу больше "помощников" из числа инженеров и бойцов авиационных бригад.

Напомним, главком НАТО в Европе попросил нарастить силы для сдерживания агрессии России.

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