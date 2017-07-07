Госдеп США определился с представителем по Украине

07 июля 2017, 15:09
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Место Виктории Нуланд в Госдепе США занял Курт Волкер

Госдеп США определился с представителем по Украине | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине, пишет Reuters.

Волкер будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине, сообщил представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.

Наблюдатели отмечают, что об этом назначении объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Волкер возглавлял институт Маккейна при Университете Аризоны. Кроме того, он не только карьерный дипломат, но свою карьеру начинал как аналитик ЦРУ.

Напомним, Курт Волкер был одним из двух вероятных претендентов на должность спецпредставителя по Украине.

Среди кандидатов также называли Весса Митчелла, который возглавляет Центр анализа европейской политики, а также является известным критиком Владимира Путина.

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Теги: виктория нуланд , сша , рекс тиллерсон

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Госдеп США определился с представителем по Украине | Политика | Дело
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