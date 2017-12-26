ГРУ провело пропагандистскую кампанию до аннексии Крыма

26 декабря 2017, 08:53
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Газета The Washington Post утверждает, что за два года до выборов в США Москва опробовала пропагандистские технологии в соцсетях, проведя информационную спецоперацию в преддверии аннексии Крыма

ГРУ провело пропагандистскую кампанию до аннексии Крыма | Политика | Дело Увеличить картинку

В феврале 2014 года — до занятия российским спецназом органов власти во впоследствии аннексированном РФ Крыму — Главное управление Генерального штаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление — ГРУ) провело спецоперацию по пропагандистской дискредитации новых властей в Киеве. Кампания была сопоставима с той, которую "Москва провела в США два года спустя", во время предвыборной борьбы за пост американского президента. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении засекреченный доклад ГРУ.

Как следует из публикации, документ охватывает период в шесть дней — c 22 февраля по 27 февраля 2014 года. Суть действий органа внешней разведки Минобороны РФ сводилась к созданию фейковых аккаунтов, в частности, в соцсетях Facebook и "В контакте".

Они использовались для транслирования "общественного мнения" украинцев, якобы разочарованных событиями Евромайдана.

Так, один из аккаунтов был зарегистрирован на Ивана Галицына и снабжен фотографией российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме. От имени этого подставного лица сотрудники подразделения психологических операций ГРУ оставляли комментарии в целом ряде британских СМИ, пишет The Washington Post.

После захвата органов власти в Крыму 27 февраля в Facebook и "В контакте" были созданы четыре группы с целью убедить жителей полуострова в необходимости поддержать "отделение от Украины".

"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", — приводит The Washington Post выдержки из отчета ГРУ.

Служба российской внешней разведки также использовала платную рекламу в соцсетях, чтобы увеличить популярность этих групп. Как пишет газета, из доклада ГРУ следует, что только 27 февраля 2014 года было зафиксировано почти 200 тыс. заходов пользователей на эти страницы. Издание пишет, что реальный масштаб информационного воздействия оценить сложно.

Вместе с тем газета не уточняет, каким образом доклад ГРУ попал в ее распоряжение, и не приводит его подтверждения из других, независимых источников.

Ранее Марк Пиерини, аналитик европейского отделения Фонда Карнеги за международный мир, высказал мнение, что "Россия вкладывает немало средств и людских ресурсов в распространение фейковых новостей. ЕС и страны, входящие в него, не смогут выдержать напор".

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: крым , оккупация крыма , майдан

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ГРУ провело пропагандистскую кампанию до аннексии Крыма | Политика | Дело
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