Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT

17 апреля 2017, 11:48
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Хакеры из группы, называющей себя Shadow Brokers ("Теневые брокеры"), опубликовали файлы и документы, свидетельствующие о том, что американское Агентство национальной безопасности могло получить несанкционированный доступ к сети обмена финансовой информацией между банками SWIFT

Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT | Финансы | Дело Увеличить картинку

Согласно опубликованным хакерами данным, подлинность которых пока не установлена, специалисты АНБ, используя некоторые уязвимости в операционных системах Windows компании Microsoft, могли следить за перемещением денег между банками — преимущественно на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Однако в SWIFT, головной офис которой располагается в Бельгии, заявили, что у них нет данных о случаях несанкционированного доступа к сети.

"У нас нет данных, которые бы говорили о несанкционированном доступе к нашей системе", — говорится в заявлении SWIFT.

Агентство национальной безопасности США пока не прокомментировало публикацию данных хакеров из Shadow Brokers.

Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.

Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока. Однако в EastNets также отрицают случаи несанкционированнного доступа к сети.

Тем не менее многие эксперты считают, что опубликованные хакерами данные заслуживают доверия. Мустафа Бассам, исследователь из Университетского колледжа Лондона, считает опубликованную хакерами информацию доказательством того, что АНБ "взломало компьютеры большого числа банков, нефтяных и инвестиционных компаний в Палестине, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Йемене и других ближневосточных странах".

Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.

По материалам: BBC
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Теги: хакеры , swift , сша

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Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT | Финансы | Дело
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