Хакеры взломали Twitter газеты NYT и сообщили о ракетном ударе России по США

23 января 2017, 08:49
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В сфальсифицированном сообщении содержалась ссылка на якобы просочившееся в прессу заявление президента РФ Владимира Путина: "Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам"

Хакеры взломали Twitter газеты NYT и сообщили о ракетном ударе России по США | Политика | Дело Увеличить картинку

Хакеры взломали один из Twitter-аккаунтов американской газеты The New York Times (NYT) — @nytvideo — в котором издание обнародует свои видеоматериалы, и разместили там твит о якобы готовящемся ракетном ударе Москвы по территории США. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила на своем сайте телекомпания CNN. Текст публикации хакеров был оперативно удален, однако его скриншот приводит на своей интернет-странице вашингтонская газета The Hill.

Как следует из изображения, в сфальсифицированном сообщении содержалась ссылка на якобы просочившееся в прессу заявление президента РФ Владимира Путина: "Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".

Позднее на странице появилось несколько публикаций от хакерской группировки OurMine Security Group, которая взламывает аккаунты знаменитостей и размещает там информацию рекламного характера. Пока неизвестно, имела ли она отношение к первоначальной сфальсифицированной публикации.

Сотрудники NYT оперативно отреагировали на взлом микроблога, опубликовав сообщение, в котором оповестили, что изучают обстоятельства произошедшего. "Мы удалили серию твитов, которые ранее сегодня были размещены в этом аккаунте без нашего разрешения, и расследуем ситуацию", — подчеркнули в издании.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: хакеры , россия , сша

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Хакеры взломали Twitter газеты NYT и сообщили о ракетном ударе России по США | Политика | Дело
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