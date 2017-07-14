ИГ взяло ответственность за последние атаки в Париже и Брюсселе

14 июля 2017, 08:43
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ИГИЛ опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками

ИГ взяло ответственность за последние атаки в Париже и Брюсселе | Политика | Дело Увеличить картинку

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за неудавшиеся попытки терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщило в четверг, 13 июля, агентство dpa со ссылкой на американское издание, специализирующееся на анализе джихадистской пропаганды.

По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками.

19 июня на Елисейских полях легковой автомобиль, начиненный емкостями с газом, врезался в полицейскую машину и загорелся. Обошлось без жертв. Управлявший им 31-летний водитель был вооружен и после столкновения получил тяжелые ранения, в результате которых умер.

Днем позже, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя был застрелен 36-летний мужчина с поясом смертника. Один из дежуривших там военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс с взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: игил , терроризм

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ИГ взяло ответственность за последние атаки в Париже и Брюсселе | Политика | Дело
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