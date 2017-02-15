Индия установила мировой рекорд, запустив 104 спутника одновременно

15 февраля 2017, 09:40
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Этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований

Индия установила мировой рекорд, запустив 104 спутника одновременно | Общество | Дело Увеличить картинку

Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Речь идет о спутниках небольших размеров.

Запуск ракеты со спутниками был произведен из космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны.

По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.

На борту ракеты, в частности, находится индийский картографический спутник, способный делать снимки из космоса очень высокого разрешения. Возможно, он будет использован для наблюдения за конфликтом в Кашмире.

В этом году правительство Индии существенно увеличило бюджет своей космической программы и даже сообщило о планах отправить миссию на Венеру.

По материалам: BBC
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Теги: спутник , индия

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Индия установила мировой рекорд, запустив 104 спутника одновременно | Общество | Дело
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