Иракская армия начала новое наступление на ИГ в Мосуле

"Наши войска в настоящее время продвигаются вперед. В первые пять или 10 минут они взяли 500 метров. Только теперь они начинают стрелять," — сказал офицер из сил быстрого реагирования элитного подразделения МВД.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в МВД Ирака.

Сообщается, что наступление элитных спецподразделений проводится в районе Интисар, тогда как федеральная полиция и регулярные войска, переброшенные из южной окраины Мосула две недели назад, должны начать наступление в соседнем районе.

Как сообщалось ранее, силы коалиции на этой неделе разбомбили последний мост, соединявший восточную и западную части Мосула. Они отвоевали часть восточного Мосула, но боевики группировки "Исламское государство" до сих пор удерживают западную часть города. Крупнейший город, из числа контролируемых исламистами в Ираке и Сирии был впервые захвачен боевиками в июне 2014 года. Кроме Мосула, экстремисты, также контролируют иракские города Тель-Афар, Аль-Каим и Аль-Хавиджа.

