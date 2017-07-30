Иран хочет выйти из ядерной сделки

30 июля 2017, 14:30
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Санкции США являются нарушением ядерной сделки, поскольку они подрывают принцип "в духе доброй воли", включенный в многостороннее соглашение, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Увеличить картинку Фото EADaily

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, заявил что США пытаются выйти из ядерной сделки, переложив на Тегеран всю ответсвенность за срыв соглашения по ядерной программе.

"Трамп и США в целом пытаются выйти из ядерной сделки, переложив всю ответственность за ее срыв на Иран", — заявил он. По его словам, новый законопроект налагает санкции на Иран под предлогом прав человека, терроризма, ракетной программы и любых оправданий, которые не связаны с ядерным оружием. Также санкции являются попыткой отпугнуть отдельных людей от ведения бизнеса с Ираном.

"Санкции США являются нарушением ядерной сделки, поскольку они подрывают принцип "в духе доброй воли", включенный в многостороннее соглашение", — сказал замминистра. Замминистра объвил, что Иран подготовит контрмеры в ответ на санкции США, добавив, что ответ будет "просчитанным" и "продуманным" и не позволит Вашингтону подтолкнуть Тегеран к нарушению соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Ирана осудило новые санкции Соединенных Штатов Америки после запуска Тегераном ракеты-носителя, считая это попыткой США помешать научным исследованиям.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: иран , сша , ядерная бомба , санкции

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