Испанская полиция применила гранаты в Каталонии

  01 октября 2017, 12:46
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Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии

Испанская полиция применила гранаты в Каталонии | Политика | Дело Увеличить картинку

Испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает испанская пресса.

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками.

Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии.

В то же время представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил на пресс-конференции, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, смогли открыться.

Турул призвал к терпению, поскольку "происходят постоянные атаки на компьютерные системы", связанные с голосованием.

Ранее со ссылкой на МВД Испании сообщалось, что большая часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, заблокированы полицией.

Напомним, этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим Конституции.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Испанская полиция применила гранаты в Каталонии | Политика | Дело
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