Истребители НАТО будут отрабатывать полеты над территорией Эстонии

17 апреля 2017, 09:19
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Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО на неделе будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны

Истребители НАТО будут отрабатывать полеты над территорией Эстонии | Политика | Дело Увеличить картинку

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра).

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда балтийские государства стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", — подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые приняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.

Кроме находящихся на эстонской авиабазе в Эмари немецких истребителей, воздушное пространство стран Балтии охраняет также отряд истребителей Нидерландов F-16, базирующихся в литовском Шауляе.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: эстония , нато , военные

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Истребители НАТО будут отрабатывать полеты над территорией Эстонии | Политика | Дело
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