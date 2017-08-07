Израиль намерен прекратить вещание телеканала "Аль-Джазира"

07 августа 2017, 09:33
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Израильские власти хотят закрыть офис катарской телекомпании "Аль-Джазира", отозвать аккредитацию у журналистов телеканала и исключить его из кабельных и спутниковых сетей вещания

Израиль намерен прекратить вещание телеканала Увеличить картинку

Израильские власти планируют закрыть редакцию "Аль-Джазиры" в стране и отозвать аккредитацию у журналистов этого телеканала. Об этом в воскресенье, 6 августа, заявил министр связи Израиля Аюб Кара на пресс-конференции в Иерусалиме.

По словам Кары, кабельных и спутниковых операторов обяжут прекратить трансляцию "Аль-Джазиры" на территории Израиля. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху упрекнул телеканал в подстрекательстве к насилию при освещении конфликта вокруг Храмовой горы.

В "Аль-Джазире" отвергают эти обвинения и обещают принять "необходимые юридические шаги" в связи с планами израильского правительства.

Конфликт вокруг Храмовой горы разгорелся после того, как 16 июля израильские власти установили металлодетекторы на подходе к святыне. Это произошло после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима. В результате той атаки погибли два израильских стража порядка.

21 июля власти Израиля ограничили доступ мусульман на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса. В целях обеспечения безопасности доступ был разрешен только женщинам и мужчинам старше 50 лет. Это привело к столкновениям палестинцев и израильтян, в ходе которых погибли не менее шести человек и сотни получили ранения. После этого глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут отменены меры безопасности, принятые на Храмовой горе.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: израиль

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Израиль намерен прекратить вещание телеканала
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