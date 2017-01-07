Израиль сократит взносы в ООН на $6 млн

07 января 2017, 16:26
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В ответ на резолюцию ООН Израиль сократит взносы в организацию

Израиль сократит взносы в ООН на $6 млн | Политика | Дело Увеличить картинку

МИД Израиля подтвердил 7 января, что страна сократит 2017 году свой взнос в ООН примерно на 6 миллионов долларов. Такой является анонсированная ранее реакция Израиля на принятую в декабре резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

О решение существенно сократить взнос также написал в Твиттере израильский посол при ООН Дэнни Данон.

7 января это подтвердил пресс-секретарь МИД Израиля.

"Государство Израиль приняло решение сократить значительную часть нашего ежегодного взноса, а именно 6 миллионов долларов", — заявил представитель МИД Израиля. Согласно израильским медиа, страна ежегодно платит в бюджет ООН примерно 40 миллионов долларов.

В принятой 23 декабря 2016 года резолюции Совета Безопасности ООН отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов СБ, в том числе Украина.

По материалам: Украинская правда
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Теги: оон , израиль

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Израиль сократит взносы в ООН на $6 млн | Политика | Дело
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