Израиль возобновит строительство на палестинских территориях вопреки резолюции ООН

В Израиле в воскресенье, 22 января, сообщили о предоставлении разрешений на сооружение 566 построек в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает DW.

Жилье будут строить в трех израильских поселениях. Об этом заявил на одном из радиоканалов Израиля представитель местной власти Мейр Тургеман, ответственный за архитектуру и планирование в городе. По его словам, выдачу разрешений отложили до завершения работы администрации Барака Обамы.

Бывший президент США резко критиковал позицию Израиля относительно программы поселений в населенном палестинцами Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. "На сегодня более 200 тысяч еврейских поселенцев живут в занятой Израилем в 1967 году восточной части Иерусалима. Еще около 430 тысяч еврейских поселенцев живут на Западном берегу реки Иордан", — сообщает издание.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине.