Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел

24 июля 2017, 09:03
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Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора, в ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежит террористической группировке ХАМАС

Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел | Политика | Дело Увеличить картинку

Танк израильской армии атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter пресс-службы Армии Обороны Израиля.

"Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора [...] В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежит террористической группировке ХАМАС, на юге Сектора Газа", — говорится в сообщении.

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Теги: израиль , палестина

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Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел | Политика | Дело
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