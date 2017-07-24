Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел
Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел
24 июля 2017, 09:03
Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора, в ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежит террористической группировке ХАМАС
Танк израильской армии атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter пресс-службы Армии Обороны Израиля.
"Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора [...] В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежит террористической группировке ХАМАС, на юге Сектора Газа", — говорится в сообщении.