Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков

Япония вчера, 24 января 2017 года, подняла по тревоге свои истребители для перехвата трех российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к границам страны. Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение Министерства обороны Японии.

"Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем", — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что согласно сообщению оборонного ведомства Японии, два из трех бомбардировщиков РФ направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня. На сайте Минобороны Японии опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. "Воздушное пространство Японии РФ не нарушала", — говорится в сообщении.



