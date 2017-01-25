Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков

25 января 2017, 08:40
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Три российских бомбардировщика Ту-95 приблизились к границам Японии

Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Япония вчера, 24 января 2017 года, подняла по тревоге свои истребители для перехвата трех российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к границам страны. Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение Министерства обороны Японии.

"Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем", — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что согласно сообщению оборонного ведомства Японии, два из трех бомбардировщиков РФ направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня. На сайте Минобороны Японии опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. "Воздушное пространство Японии РФ не нарушала", — говорится в сообщении.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: япония , россия

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Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков | Происшествия | Дело
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