Как Британия переживает Brexit: девальвация, рост цен и бегство бизнеса

Летом 2016 года 51,9% жителей Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. По словам политиков процедура выхода займет 2 года. На этой неделе Верховный суд Великобритании подтвердил, что выход из ЕС будет начат при утверждении процедуры парламентом. По предварительным данным, старт запланирован на конец марта 2017 года.

Несмотря на то, что формально выход из Евросоюза еще не начат, Британия уже пожинает плоды еще не состоявшегося Brexit.

Фунт как никогда

Для британской валюты Brexit стал сокрушительным. Сразу после публикации результатов голосования о выходе из ЕС фунт упал с $1,50 до $1,32. Для сравнения, последнее подобное падение валюты произошло в марте 2009 года, тогда стоимость фунта упала до $1,37.

После этого стремительного обвала летом 2016-го британская валюта продолжила падение и на сегодня курс фунта к доллару составляет $1,25.

Тем временем стоимость жилья в Великобритании продолжает расти. В декабре прирост цен недвижимость составил 1,9%, установив рекорд средней стоимости в размере 222 тыс. фунтов. На 2017 год эксперты из Halifax прогнозируют замедление роста до 1-4%.

Ползут вверх и цены в розничной торговле. Британский консорциум розничных торговцев выступил с заявлением о грядущем подорожании товаров при возвращении страны в лоно ВТО. По их оценкам, цены на одежду могут вырасти на 16%, на мясную продукцию — на 27%.

Падение фунта имело и позитивное влияние — оно спровоцировало приток денег в страну со стороны туристов. В 2016 году гости Альбиона потратили на 4% больше средств, чем в 2015 году, составив в стране в общей сумме 2,53 млрд фунтов. Так, например, продажи люксового британского бренда Burberry на фоне ослабления валюты подскочили на целых 40%.

Бизнес на чемоданах

Предстоящий выход Британии из ЕС спровоцировал кадровую и корпоративную миграцию. Согласно исследованию KPMG, против Brexit проголосовали 72% директоров крупнейших британских компаний. Теперь 76% из них рассматривают возможность переноса части операций в континентальную Европу.

Так, крупнейший банк HSBC подтвердил свои планы о переводе 1 тыс. сотрудников в парижский офис, а банк Goldman Sachs рассматривает перевод 2 тыс. сотрудников в Европу. UBS также не остался в стороне: глава компании уже заявил, что банку предстоит релокация сотрудников в ЕС, в частности в Германию или Испанию, но их количество пока под вопросом.

Иностранным автомобильным компаниям после Brexit также придется нелегко. Американский производитель автомобилей Ford прогнозирует потерять $600 млн в 2017-м в связи с падением фунта и снижением спроса. Еще одна американская автомобильная компания General Motors прогнозирует потери до $300 млн.

Британский производитель Aston Martin, в свою очередь, заявил, что ослабление фунта сыграло компании на руку. Сейчас Aston Martin экспортирует 80% своих автомобилей за пределы страны.

Brexit ударит и по пассажирским авиаперевозкам. Лоукостер easyJet объявил, что ожидает падение годовой прибыли на 28%. Еще один авиаперевозчик Rynair сообщил о грядущем пересмотре инвестиций — средства планируют перенаправить с британского рынка на перевозки внутри Европы.

Курс на торговлю

На сегодняшний день Евросоюз остается основным торговым партнером Британии, только в 2015-м году экспорт товаров и услуг в ЕС составил 43,7% (223 млрд фунтов), в то время как импорт 53,1% (291 млрд фунтов).

Всего граждане ЕС составляют 5% от населения Британии, в то время как только 1,8% британцев проживают в Европе.

Пик паники среди населения Великобритании пришелся на день объявления результатов референдума. Жители начали массово подавать документы на получение паспорта Ирландии, в результате чего количество заявлений подскочило на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В свою очередь жители ЕС, проживающие в Британии долгое время, начали, напротив, подаваться на получение британского паспорта. Если первые хотели оставить за собой возможность путешествовать, то вторые намереваются остаться работать в стране после Brexit.

С момента голосования прошло уже более 7 месяцев, и, формально, переговоры по выходу из ЕС начнутся только в марте. Если не учитывать падение фунта, то местные жители пока едва ощутили грядущий Brexit. В то время как местное правительство продолжает работать над актом о выходе из ЕС, пользователи социальных сетей в шутку напоминают друг другу о том, что летом было "какое-то голосование".