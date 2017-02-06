Какую температуру дома считают нормальной в Европе

Более трети итальянцев (34%) любят спать в комнате с температурой воздуха 18-19 градусов Цельсия. Аналогичных предпочтений придерживаются 22% немцев, говорится в результатах исследования.

В Турции, напротив, любят погорячее. Треть респондентов предпочитает ночевать при температуре не ниже 25 градусов.

Далее по теплолюбивости следуют шведы и чехи, где четверть опрошенных заявили о том, что предпочитают 20-градусную температуру в спальне.

Экстремально холодные ночи любят британцы: спать при температуре 15 градусов или ниже хотят 18% респондентов. В то же время и 17% жителям ФРГ не чужды подобные "удовольствия".

Температурные режимы в европейских гостиных не сильно отличаются. Почти половина турок (43%) предпочитают поддерживать в жилой комнате температуру не ниже 25%. Самые холодные гостиные — в Италии, где 26% считают нормальным 18-19 градусов.

Исследование проводилось среди примерно 8 тыс. жителей Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, Швеции, Турции и Венгрии в декабре 2016 года.