Канада готова принять беженцев, которым Трамп запретил въезд в США

29 января 2017, 09:56
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Трамп своим указом ввел 90-дневное ограничение на въезд в страну граждан семи ближневосточных стран

Канада готова принять беженцев, которым Трамп запретил въезд в США | Политика | Дело Увеличить картинку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять беженцев из мусульманских стран, которым в соответствии с указом президента США Дональда Трампа временно запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Канадцы приветствуют тех, кто бежит от преследований террора и войны, независимо от вероисповедания. Наша сила в разнообразии. Добро пожаловать в Канаду", — написал премьер в микроблоге в Twitter.

Он также заявил о намерении обсудить с Трампом вопрос о беженцах и рассказать американскому президенту об успехах Канады в вопросах их приема.

Как сообщалось, Трамп своим указом ввел 90-дневное ограничение на въезд в страну граждан семи ближневосточных стран.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: дональд трамп , мигранты , сша , канада

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Канада готова принять беженцев, которым Трамп запретил въезд в США | Политика | Дело
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