Канада впервые за два года подняла авиацию для перехвата российских бомбардировщиков

Впервые за более чем 2 года Канада подняла в воздух истребители для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном.

Об этом рассказала пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, сообщает CBC News.

Два истребителя CF-18 были подняты в четверг после того, как система раннего предупреждения ПВО в Северной Америке зафиксировала два бомбардировщика Ту-95, которые приближались к аляскинскому и канадскому воздушному пространству с западного направления.

Стадник сообщила, что россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали" безопасно и профессионально "перед тем, как вернуться на базу.

Этот случай, когда канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российского военного самолета на Крайнем севере, стал первым за последние три года.

"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года", — сказала Стадник, добавив, что этот случай не является беспрецедентным.