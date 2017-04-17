Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран

17 апреля 2017, 15:52
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Рыночная капитализация биткоина уже превысила объемы денежной массы фиатных валют некоторых стран Европы, Центральной Америки и Африки

Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран | Финансы | Дело Увеличить картинку

В настоящее время рыночная капитализация биткоина превышает $19 млрд, а его доля в совокупном объеме криптовалют составляет 66,9%. Об этом со ссылкой на Cryptocoinsnews передает Forklog.

Стремительно растет и число новых пользователей первой цифровой валюты. Так, за последние 12 месяцев количество новых пользователей популярного биткоин-кошелька Blockchain.info увеличилось на 6 млн человек. Клиентская база кошелька Coinbase составляет около 6 млн пользователей. В совокупности оба популярных кошелька обслуживают около 20 млн клиентов. С другой стороны, многие сторонники цифровых валют хранят большую часть своих активов на таких торговых площадках, как Poloniex, Bitfinex, BitFlyer и так далее

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Теги: валюта , банки , деньги

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Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран | Финансы | Дело
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