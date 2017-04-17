Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран

В настоящее время рыночная капитализация биткоина превышает $19 млрд, а его доля в совокупном объеме криптовалют составляет 66,9%. Об этом со ссылкой на Cryptocoinsnews передает Forklog.

Стремительно растет и число новых пользователей первой цифровой валюты. Так, за последние 12 месяцев количество новых пользователей популярного биткоин-кошелька Blockchain.info увеличилось на 6 млн человек. Клиентская база кошелька Coinbase составляет около 6 млн пользователей. В совокупности оба популярных кошелька обслуживают около 20 млн клиентов. С другой стороны, многие сторонники цифровых валют хранят большую часть своих активов на таких торговых площадках, как Poloniex, Bitfinex, BitFlyer и так далее