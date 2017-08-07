Карла дель Понте подает в отставку с поста члена Комиссии ООН по правам человека в Сирии

07 августа 2017, 08:10
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Экс-генпрокурор Швейцарии обвинила комиссию ООН по расследованию событий в Сирии в бездействии и сообщила, что больше не намерена оставаться в ее составе

Карла дель Понте подает в отставку с поста члена Комиссии ООН по правам человека в Сирии | Политика | Дело Увеличить картинку

Бывший генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте выходит из состава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Об этом она сообщила в опубликованном в воскресенье, 6 августа, интервью швейцарскому журналу Blick.

По словам экс-прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, причина подобного решения — разочарование в деятельности органа, работа которого так и не ознаменовалась какими бы то ни было существенными успехами. "На протяжении всех этих пяти лет мы постоянно заходили в тупик", — посетовала дель Понте. "Я сдаюсь. Страны — члены Совбеза (ООН. — Ред.) не хотят справедливости", — пояснила она, добавив, что в последний раз посетит заседание в сентябре.

"Я уже написала заявление об уходе и обнародую его в ближайшие дни. Я больше не могу быть частью этой комиссии, которая просто-напросто бездействует", — указала экс-генпрокурор.

Говоря о судьбе Сирии, дель Понте назвала ее страной без будущего. По ее словам, нет ни одного участника конфликта, которого можно было бы оправдать: "Правительство президента Асада совершает ужасные преступления против человечности и применяет химическое оружие. Оппозиция же теперь состоит исключительно из экстремистов и террористов".

В 1994 году дель Понте была назначена на должность генерального прокурора Швейцарии. В рамках расследований на территории этой страны и в России она изучала обвинения в коррупции в отношении ближайшего окружения первого президента РФ Бориса Ельцина, а позднее занималась привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях в бывшей Югославии. В состав комиссии по расследованию событий в Сирии она вошла в 2012 году.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: оон , сирия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Карла дель Понте подает в отставку с поста члена Комиссии ООН по правам человека в Сирии | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Столтенберг назвал отношения НАТО с Россией самыми сложными со времен холодной войны Столтенберг назвал отношения НАТО с Россией самыми сложными со времен холодной войны Трамп подписал закон о санкциях. Чем это грозит России Трамп подписал закон о санкциях. Чем это грозит России Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника
Все новости
Комментируемые
1 Венесуэле после выборов в Конституционную ассамблею грозит изоляция 2 В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу, есть пострадавшие 3 Из-за пожара в Нидерландах Shell приостановила работу крупнейшего нефтезавода 4 США и Япония согласовали необходимость новых мер против Северной Кореи 5 Трамп лично диктовал сыну ложное заявление о встрече с юристом из России — WP
Все новости
Видео
 Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника
В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу, есть пострадавшие
Все видео
Фото
Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника
Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника
В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу, есть пострадавшие
В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу, есть пострадавшие
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.