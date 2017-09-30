Референдум в Каталонии: исторический и экономический аспекты

Каталония — автономная область на северо-востоке Испании, примыкающая ко Франции не только географически, но культурно и лингвистически. Часть соседних французских земель каталонцы тоже считают частью своей исторической территории. Сейчас в самом экономически успешном регионе Испании проживают более семи миллионов человек. У Каталонияи есть свой президент и собственный парламент. За долгие века противостояния Каталония пыталась добиться от Мадрида признания каталонцев отдельной нацией со своим языком и культурой, а также существенной автономии, в том числе — финансовой. Частично это удалось. Но ничего не дается даром — в ответ на такие щедрые уступки центральное правительство жестко пресекало все попытки Каталонии провести референдум и отделиться. Не стали исключением и происходящие на наших глазах события по подготовке к волеизъявлению каталонцев 1 октября.

Ранее Каталония тоже проводила референдумы, но все они носили неофициальный характер. Например, в 2014 году 80% каталонцев проголосовали за отделение от Испании, но дальше похода к урнам дело не продвинулось. Плебисцит первого октября этого года может как повторить его судьбу, так и изменить ситуацию в Испании навсегда.

От 1640 до "Камп Ноу": краткая история каталонского национализма

* 1640 — 1874

Попытки Каталонии вырваться из состава Испании не всегда проходили мирно. В XVII — XVIII вв. каталонцы поднимали восстания и участвовали в собственной войне за независимость как от Испании, так и от Франции. Двенадцать лет Мадрид не мог подавить так называемую "Войну Жнецов", вспыхнувшую как мятеж крестьян в Барселоне. Отсюда впоследствии и пошло название гимна Каталонии — "Жнецы". Регион уже тогда был очень богат, и элите до определенного времени удавалось деньгами решать разногласия.

После размещения в Каталонии испанского гарнизона, который крестьяне должны были кормить, 7 июня 1640 года пороховая бочка взорвалась. Множество чиновников всех сословий и происхождений были убиты или ранены. Особенно досталось кастильцам. Каталонский президент Пабло Кларис провозгласил независимую республику под протекторатом короля Франции Людовика XIII. Это была первая исторически задокументированная попытка Каталонии получить и удержать независимость в течение 11 месяцев. Ирония в том, что менее чем через сто лет французы и положат этому конец. В 1652 году в Каталонию снова вошли испанцы.

Прошло немного времени и в 1701 году вспыхнула так называемая "Война за испанское наследство". Ее итоги до сих пор считаются чуть ли не самым трагичным периодом истории региона. И тут дело в завещании последнего испанского Габсбурга — Карла II. После смерти он завещал свои владения Филиппу, герцогу Анжуйскому — внуку Короля-Солнца Людовика XIV. Но тут вмешалась третья сила — Император Священной Римской Империи Леопольд Габсбург, который решил сохранить немецкую династию на испанском троне. Так и началась война.

Как и у американцев, у каталонцев есть свое трагическое "11 сентября" — день, когда в 1714 году под натиском ставшего королем герцога Анжуйского Филиппа V пала Барселона и завершилась война. Каталонская конституция была отменена, язык запрещен, привилегии региона отняты, а Арагон — разорен.

Болельщики на "Камп Ноу" в Барселоне поют про независимость на 17 минуте 14 секунде матча, вспоминая потерю автономии в 1714 году

XIX — XXI ст.

Но несмотря на все это, Каталония снова утвердилась как регион с сильной экономикой. Во второй половине XIX веке Каталония пережила как развитие индустриализации, так и зарождение национализма. В 1871 году Каталония решила было снова отделиться, но в итоге осталась. Вначале XX века в Каталонии получили развитие рабочее движение и социализм, которые остаются лидирующими до сих пор. После начала диктатуры Франко в 1939 году каталонцы пережили то же самое, что и баски — подавление языка, культуры, левой идеологии и даже намеков на автономию. Тысячи каталонцев, включая бывшего президента Льюиса Компаниса, были казнены, еще большее количество — брошены в тюрьмы. Для Барселоны практически единственным местом, где можно было свободно выражать свои мысли, стал стадион "Барселоны" под названием "Камп Ноу".

В 1975 году режим Франко пал и Каталония потихоньку вернула себе широкую автономию. Но мечта о независимости не умерла, а лишь готовилась набирать обороты. В 2006 году в Каталонии приняли новый Статут, но в 2010 Конституционный суд Испании отменил некоторые его положения, включая признание каталонцев нацией и большую финансовую автономию. Это подогрело сепаратистские настроения.

Первые опросы о независимости, проведенные в 2009-2010 гг., показали уверенные 90% "за". В 2012 г. по Барселоне прошел миллионный митинг за независимость. А 9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о начале "отделения от Испании". Примечательно, что испанский Конституционный суд единогласно разрешил Каталонии сделать это. Еще через два года, снова девятого числа, но в июне, Каталония объявила о проведении референдума о независимости первого октября 2017 года. Конституционный суд запретил его, полиция начала жесткие меры по противодействию его проведению, каталонские политики были задержаны, возродив призрак Франко. Президент Каталонии Карлес Пучдемон назвал такие действия центрального правительства "лишением Каталонии автономии и введением чрезвычайного положения".

Но почему же Мадриду так важно оставить под контролем Каталонию? Чего тут больше — экономики или политики?

Почему Каталония хочет отделиться: экономический анализ

Учитывая экономическую успешность Каталонии, применяют формулировку "Каталония кормит остальную Испанию". Некоторые политики в Каталонии утверждают, что схема распределения собранных налогов несправедлива, и отдавая в бюджет до 10 млрд евро, регион получает намного меньше, обеспечивая при этом 19% всей экономики страны, добавляя в "общий котел" $262,96 млрд.

Ведущая отрасль каталонского благосостояния — туризм (22,2% испанского, 2,5% туризма в ЕС). Регион — лидер по привлечению иностранных инвестиций — практически 5 млн евро в 2016 году. Автономия экспортировала товаров на 65 млн евро. Рост экспорта на 2% в год выше, чем во всем ЕС (0,7%), Испании (1,7%), Италии (1,1%) и Германии (1,2%). В одной только Каталонии сосредоточено 25,5% всего экспортного бизнеса Испании, а 35,5% продаж приходятся на внутрииспанский рынок. Потеря такого торгового партнера может оказаться серьезным ударом.

Сравнительная таблица ВВП и экспорта Испании, Каталонии и ЕС на 2014 год (источник)

Удерживая налоги дома, регион будет ежегодно получать до 16 млрд евро, которые не пойдут в общеиспанский бюджет. Оппоненты "развода" с Испанией утверждают, что более богатые регионы обязаны помогать в субсидировании более бедных.

"Создание границы приведет к потере рабочих мест, доходов и благосостояния для всех, независимо от того, живут они в Каталонии или в остальной части Испании", — сказал CNBC Ален Куэнка, профессор экономики из Университета Сарагосы. Новое государство, добавил он, будет испытывать финансовые проблемы и бороться с препятствиями для торговли.

Министр торговли Испании Луис де Гиндос утверждал, что в случае независимости экономика Каталонии сократится на 25-30%, а безработица вырастет в два раза.

А над всем этим Дамокловым мечом висит проблема огромного испанского госдолга. И тут картина просто пугающая: по данным ЦБ Испании, он на сегодняшний день составляет... $1,18 трлн или 98,98% ВВП. На долю Каталонии приходится всего лишь $86,9 млрд этого долга в выпущенных ценных бумагах и различных кредитах.

Уход самой богатой части страны в свободное плавание лишит Мадрид 2% ВВП и 16% госдолга. В случае независимости с его выплатой будет разбираться уже каталонская власть.

Сценарии независимости

В теории закон о независимости, принятый в Каталонии перед референдумом, обязывает правительство объявить о независимости региона сразу после успешного референдума. Но тут возникают проблемы. Плебисцит не будет успешным, если явка окажется ниже 50%. В 2014 на консультативный референдум, также объявленный незаконным, пришли только 32% каталонцев. И далеко не все поддерживают отделение от Испании в принципе. Опрос, проведенный Opinometra 16 сентября 2017, показал 44% сторонников независимости при ожидаемой явке в 60%. Другой опрос, издания El Espanol и Sociometrica 28 августа — 1 сентябя, показал ровно 50% сторонников отделения при 45,7% против.

Если все же каталонцы проголосуют за независимость, вариантов все равно окажется мало. И практически единственно возможный — одностороннее провозглашение независимости по примеру Косово (но без войны), которое точно не признает Испания. Отличие от британского варианта с Шотландией в том, что Британия дала Эдинбургу разрешение провести референдум, по итогам которого скотты остались в составе Великобритании. Барселона же такого разрешения не имеет. Кроме того, независимая Каталония должна быть признана ЕС, ООН и другими странами, что далеко не гарантировано — США в лице Дональда Трампа уже выступили против такой инициативы.

Автоматического членства в Евросоюзе тоже не будет, как его не было бы и в случае отделения Шотландии. А вот выгнать Каталонию с единого европейского рынка нельзя — для этого необходим консенсус всех 28 стран-членов ЕС. Возможно, будет сохранено евро в качестве национальной валюты. Но Мадрид сделает все, чтобы блокировать вступление Каталонии в любую международную организацию и создавать свежеиспеченному правительству как можно больше проблем, включая возможный торговый бойкот.

Следует помнить, что на долю ЕС приходится 65,8% каталонского экспорта. Потеря или ограничение доступа к такому важному рынку могут ударить по экономике новой страны. Кроме этого, Каталонии придется оплачивать все зарплаты и пенсии испанцам, которые останутся жить и работать на ее территории по примеру Великобритании и ЕС после Brexit.

Самый жесткий сценарий заключается в фактической оккупации Испанией Каталонии с помощью армии и ликвидации автономии перед или сразу после референдума, чтобы воспрепятствовать созданию независимого государства. Такой шаг скорее всего позволит сохранить единую Испанию, но откинет страну в диктатуру времен Франсиско Франко и приведет к созданию нового подпольного движения за независимость.

Итог борьбы Каталонии за свою независимость мы увидим уже очень скоро. Но в любом случае, он может изменить ход истории Европейского континента, который получит или новое (квази)государство или новую точку напряжения на последующие десятки лет.