Китай и Россия следят за американским авианосцем

17 апреля 2017, 10:59
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РФ и КНР отправили разведсуда для слежки за американским авианосцем, который направляется к Корейскому полуострову

Китай и Россия следят за американским авианосцем | Политика | Дело Увеличить картинку

Китай и Россия направили разведывательные суда для слежения за американским атомным авианосцем "Карл Винсон", который движется в направлении Корейского полуострова. Об этом 16 апреля сообщило агентство AP со ссылкой на "многочисленные источники" в японском правительстве.

Предполагается, что Китай и РФ стремятся отследить маневры США, которые не исключают военных действий в отношении КНДР. Одной из целей отправки разведывательных кораблей может быть предупредительный сигнал в адрес Вашингтона, пишет далее агентство. Ранее в Пекине и Москве выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей по северокорейскому вопросу.

17 апреля вице-президент США Майк Пенс посетил военную базу "Кэмп Бонифас" близ демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи. Пенс находится в Южной Корее в рамках десятидневной поездки по Азии. В "Кэмп Бонифас" вице-президент США провел брифинг с американскими военнослужащими. Очередной ракетный запуск, проведенный накануне Пхеньяном, Пенс назвал "провокацией".

Ранее, 16 апреля, президент США Дональд Трамп в своем профиле в соцсети Twitter сообщил, что США и Китай сотрудничают по северокорейскому вопросу. "Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над проблемой Северной Кореи? Посмотрим, что будет!" — написал Трамп.

5 апреля, президент США Дональд Трамп пообещал всеми средствами защищать союзников от Северной Кореи: он заверил Японию и Южную Корею в полной поддержке со стороны Вашингтона. 8 апреля стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: сша , китай , россия , военные

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Китай и Россия следят за американским авианосцем | Политика | Дело
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