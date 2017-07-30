Китай провел парад, чтобы показать свое ядерное оружие

Ракетные войска КНР показали пять моделей ракет с обычными боеголовками и ядерных ракет отечественного производства на военном параде на полигоне Чжужихэ на севере Китая.

В частности, были продемонстрированы баллистическая ракете Дунфэн-26, которая отличается быстрым стартом и может нести ядерную боеголовку, противокорабельная баллистическая ракета наземного базирования Дунфэн-21Д, известной как "убийца авианосцев", а также ракета с неядерной боеголовкой Дунфэн-16Г, рассчитанной на нанесение точных ударов по вражеским целям.

На параде также были продемонстрированы две модели межконтинентальных стратегических ядерных ракет на твердом топливе.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на параде, заявил, что Китай как никогда нуждается в могущественной армии и призвал превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы мирового класса.

"Сегодня мы как никогда близки к цели великого возрождения китайской нации и при этом мы как никогда в истории нуждаемся в строительстве могущественной народной армии", — сказал он, отметив, что не везде на планете царит мир, и мир необходимо защищать.