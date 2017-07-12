Китай создает первую зарубежную военную базу — СМИ

12 июля 2017, 09:34
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Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Восточной Африке

Китай создает первую зарубежную военную базу — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути — стране в Восточной Африке в районе Африканского рога, сообщили китайские СМИ.

Джибути, как отмечают наблюдатели, имеет важное стратегическое значение, строительство военной базы начато Китаем в 2016 году. В ее задачу будет входить пополнение запасов военных кораблей КНР, которые патрулируют побережья Йемена и Сомали в рамках гуманитарной миссии и поддержания мира.

Китайские власти называют базу "логистическим центром".

Агентство "Синьхуа", в частности, отметило, что решение о создании базы было принято обеими странами на основе "дружественных переговоров и в совместных интересах народов обеих сторон".

Центральная китайская армейская газета "Цзефанцзюнь бао" в комментарии написала, что создание базы позволит Китаю нарастить свои возможности в области поддержания глобального мира, в том числе в деле борьбы с международным пиратством.

Издание подчеркивает, что Китай не стремится к военной экспансии или к нагнетанию гонки вооружений, и это обязательство КНР "не меняется в связи со строительством зарубежного логистического центра".

Англоязычная китайская газета Global Times признает, что база в Джибути — "безусловно, первая зарубежная база НОАК (Народно-освободительная армия Китая — ИФ), и там будут размещены войска".

Как отметили китайские СМИ, корабли с военнослужащими уже вышли из порта Чжаньцзян в южной провинции Гуандун, командующий ВМС НОАК Шэнь Цзиньлун "отдал приказ о строительстве базы в Джибути".

В сообщениях не указывается, когда база будет полностью введена в строй.

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Теги: китай

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Китай создает первую зарубежную военную базу — СМИ | Политика | Дело
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