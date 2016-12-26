Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем

26 декабря 2016, 09:18
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне"

Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем | Политика | Дело Увеличить картинку

Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", — говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне".

Хуа Чуньин, заявив в связи с этим о "резком недовольстве Китая", подчеркнула: "Мы требуем от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: китай, сша, тайвань

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Названы основные версии авиакатастрофы ТУ-154 Названы основные версии авиакатастрофы ТУ-154 После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии
Все новости
Комментируемые
1 Самолет ТУ-154 с российским ансамблем имени Александрова упал в Черное море на пути в Сирию 1 2 Совет ЕС продлил антироссийские санкции 3 МИД РФ подтвердил гибель посла России в Турции (обновлено) 4 В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественском рынке, двенадцать погибших (обновлено) 5 Трамп набрал достаточное число голосов выборщиков и станет новым президентом США — результаты голосования
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.