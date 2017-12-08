Климкин и Лавров впервые поговорили вне "нормандского формата"

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин в четверг, 7 декабря, провели первую встречу один на один — вне рамок "нормандского формата". Произошло это в Вене в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными, с министром иностранных дел России Лавровым. В ближайшие недели необходимы реальные продвижения по этому вопросу. Это касается людей и их близких", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Twitter МИД РФ, подробно освещавший встречи Лаврова, о разговоре с Климкиным не написал. Сообщения были посвящены встречам Лаврова с его монгольским, афганским и финским коллегами.

Между тем в Украине все чаще требуют смены минских договоренностей на другие, более соответствующие актуальной политической ситуации. Об этом, в частности, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Считаю, что минские соглашения мертвы", — подчеркнул он, добавив, что в свое время они были "необходимы как механизм прекращения огня".

На нынешнем этапе нужен новый пакет документов, где были бы четко интерпретированы принципы, которые "заложены и обсуждаются всеми политиками сейчас", полагает глава МВД. В первую очередь, зафиксированы должны быть положения о "полном выводе всех российских военных соединений с территории Украины", "контроле на границе... совместно с миротворцами", отметил Аваков.