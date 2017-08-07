КНДР отвергла предложение Южной Кореи наладить отношения

07 августа 2017, 08:46
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КНДР ответила КНДР на предложение Южной Кореи ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами

КНДР отвергла предложение Южной Кореи наладить отношения | Политика | Дело Увеличить картинку

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Ген Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами. Об этом сообщает агентство Yonhap. "Южной стороне не хватает искренности", — приводит агентство слова Ли Ен Хо. Так он прокомментировал призыв Кан Ген Хва положительно ответить на инициативы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван В. Представитель Китая заявил, что все же надеется на быстрые переговоры между двумя странами.

Ранее Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии Красного Креста. После этого Сеул направил Пхеньяну конкретные предложения с датами переговоров, которые уже прошли, между тем положительного ответа от Северной Кореи так и не поступило.

Напомним, что совбез ООН ужесточил санкции против КНДР. Был запрещен экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов.

По материалам: УНИАН
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Теги: кндр , южная корея

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КНДР отвергла предложение Южной Кореи наладить отношения | Политика | Дело
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