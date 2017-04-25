КНДР провела масштабные учения со стрельбами

25 апреля 2017, 09:26
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По данным южнокорейского агентства Yonhap, Пхеньян перебросил на восточное побережье КНДР дальнобойную артиллерию и провел крупные учения. Официально эта информация не подтверждена.

КНДР провела масштабные учения со стрельбами | Политика | Дело Увеличить картинку

Северная Корея во вторник, 25 апреля, провела масштабные артиллерийские учения в честь 85-й годовщины основания своих вооруженных сил. Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщило, что, предположительно, Пхеньян перебросил большое количество дальнобойной артиллерии в регион Вонсан на восточном побережье страны для проведения стрельб. Источник сообщил, что учениями, возможно, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Между тем подводная лодка ВМС США причалила в Южной Корее, передает агентство Reuters, а ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson приближается к Корейскому полуострову.

Ранее Австралия и Новая Зеландия резко высказались в отношении КНДР после того, как Пхеньян пригрозил Канберре ядерным ударом, призвав "не следовать линии США слепо и рьяно". Австралийские власти расценили это как серьезную угрозу, а Новая Зеландия обвинила Северную Корею в "злонамеренности".

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: кндр , сша , южная корея

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КНДР провела масштабные учения со стрельбами | Политика | Дело
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